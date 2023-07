Tu ochłodzisz się lepiej niż w fontannie. Oto czynne kąpieliska i pływalnie w Poznaniu. Są też kurtyny wodne

W sobotę i w niedzielę w Poznaniu i w większej części Wielkopolski spodziewany jest upał. Temperatura może przekraczać 33 st. C.

Poznański magistrat przypomniał, że kąpiel w fontannie jest zakazana, może być też zagrożeniem dla zdrowia. Znacznie lepiej wybrać się na kąpielisko lub letnie pływalnie, gdzie woda jest regularnie badana i oczyszczana. Woda w fontannach nie jest sprawdzana pod względem zanieczyszczeń biologicznych i przydatności do kąpieli. Każdy, kto do nich wchodzi, robi to na własną odpowiedzialność.