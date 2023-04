Tyle kosztuje pogrzeb w 2023 roku. Koszty pogrzebu już dawno przekroczyły wysokość zasiłku pogrzebowego

Tyle przeciętnie kosztuje pogrzeb

Ile obecnie kosztuje pogrzeb? Przedstawiciele branży wskazują, że zakłady pogrzebowe zwykle starają się zmieścić w kwocie zasiłku pogrzebowego, który od lat wynosi 4 tys. zł, jednak jest to coraz trudniejsze. Tymczasem średni koszt pogrzebu to około 7 tys. zł, dlatego przedstawiciele branży apelują o zwiększenie zasiłku pogrzebowego właśnie do kwoty 7-8 tys. zł.

Oczywiście ostateczny koszt pogrzebu zależy od wyboru trumny, której koszt waha się między 800, a 1200 zł, w zależności od materiału i kosztów wykończenia, wieńców kwiatowych, sposobu przygotowania ciała zmarłego do pochówku oraz kosztów transportu. Często też myli się rzeczywisty koszt pogrzebu z kosztami, jakie ponosi zakład pogrzebowy.

Do usługi pogrzebowej klienci często wliczają koszty, które nie są zależne od firmy pogrzebowej. Składają się na nie opłaty cmentarne, czy koszt miejsca pochówku. Kwoty te mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Kolejnym kosztem jest kwestia poprowadzenia samej ceremonii, który zależy od osoby duchownej, czy mistrza ceremonii wybranego przez rodzinę.