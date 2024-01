UAM nie chce już "nocnych lotów”. Od poniedziałku zmiany w ruchu na Kampusie Morasko w Poznaniu

– Dla pozostałych pojazdów, wjazd na Kampus, w godzinach od 21.00 do 6.00 będzie niemożliwy. Nie ukrywam, że jest to wynik rozmów prowadzonych między Uniwersytetem a Policją i ma to być jeden ze sposobów na przeciwdziałanie „nocnym lotom”, czyli wyścigom samochodów, które odbywały się notorycznie na Kampusie Morasko.

Od przyszłego poniedziałku wjazd i parkowanie na Kampusie Morasko w godzinach nocnych (21-6) będzie możliwe tylko dla pojazdów posiadających upoważnienie wydane przez UAM, a także pojazdów służb miejskich i MPK Poznań . Za niezastosowanie się do znaku drogowego B-1 (zakaz ruchu) Policja może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Kanclerz UAM przypomina, że zasady ruchu na Kampusie są takie same jak na drodze publicznej. Odnosi się to także do ograniczenia prędkości czy obowiązku parkowania w miejscach do tego wyznaczonych.

