Uchodźcy z Ukrainy już do nas dotarli. Przebywają w Rogoźnie

Liza ma 17 lat. Do ośrodka recepcyjnego utworzonego na terenie rogozińskiego OSiR-u przybyła we wtorek, wraz z mamą i dwójką młodszego rodzeństwa: 4-letnią siostrą i 2-letnim bratem.

Rodzina Lizy pochodzi z Łucka. Wiodła tam spokojne życie. 17-latka studiowała design na tamtejszym uniwersytecie. Ma chłopaka, grono bliskich przyjaciół, marzenia i plany. 24 lutego jej poukładany świat runął. Zastąpił go chaos, strach i niepewność.

- Nie mamy pojęcia co będzie dalej. Ostatnie dni pokazały, że niczego nie możemy być pewni. Putin mówił, że nie będzie strzelał do cywilów, ale to robi. W tej chwili najważniejsze dla nas jest to, że jesteśmy już bezpieczni - wyznaje.