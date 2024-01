W kilka minut stracili dorobek życia. Pożar strawił dom i miejsce pracy. Pięcioosobowa rodzina potrzebuje pomocy!

W zaledwie cztery doby ok. 800 osób wpłaciło prawie 80 tys. zł. Ponadto na portalu społecznościowym Facebook uruchomiono grupę publiczną pn. „Pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze”. Grupa już liczy ponad 1,6 tys. użytkowników, którzy wystawiają swoje rzeczy, produkty i usługi w zamian za pomoc finansową dla pogorzelców.

- Jeżeli mówimy o Internecie, no to przerosło to nasze najszczersze oczekiwania. Ja nigdy nie należałem do osób, które siedzą godzinami z telefonem. Telefonu używałem tylko do dzwonienia i wysyłania SMS-ów. No, a teraz to co widzę, co się dzieje w internecie... Ludzi do pomocy jest tak wiele. Tyle licytacji challange’y różnorodnych. Jakieś przysiady są jeszcze, gdzieś nawet widziałem jakąś licytację, gdzie jest wystawione mleko, książki, klocki Lego... Wszystko jest wystawiane, także pomoc płynie z każdej strony, wszystkie organizacje zaangażowały się w to wszystko, sołtysi od naszej małej miejscowości Tarchał Małych, przez Wierzbno, Topole… No nie będziemy wymieniać wszystkich, bo nie jestem w stanie, ale wszyscy angażują się w tą pomoc. Oczywiście ksiądz, miejscowi radni, burmistrz oczywiście też nas odwiedził w dniu pożaru, mój klub, bardzo miło mnie zaskoczył… - kontynuował Łukasz Sobierajczyk.