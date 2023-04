UFO po raz dziewiąty wyląduje w Szamotułach! Opowie o przyrodzie i historii. Po raz kolejny sprzeciwi się wojnie!

Dziewiąte lądowanie UFO w Szamotułach

Uliczny Festiwal Osobliwości, będący kulturalną wizytówką Grodu Halszki, jest jedyną imprezą z udziałem żywych rzeźb z całego świata, organizowaną na tak szeroką skalę w Polsce. Choć każdej edycji towarzyszą atrakcje dodatkowe w postaci popisów artystów i artystek ulicznych sięgających po różne formy sztuki, osią wydarzenia pozostaje prezentacja statui.

- Siłą naszego festiwalu są żywe rzeźby, bo to głównie tej dziedzinie sztuki nasza impreza jest dedykowana. Planując 11 lat temu festiwal od początku chciałem, aby żywe rzeźby tworzyły to barwne wydarzenie. Wtedy w Polsce nie było jeszcze festiwalu o takim profilu. Dzisiaj UFO to rozpoznawalna marka, gdzie przed wspaniałą publicznością prezentują się statuy z całego świata – mówi Piotr Michalak, dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury, organizator festiwalu.