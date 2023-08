Używane Porsche Macan (2013-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

To auto jest produkowane od 10 lat, przeszło dwa poważne liftingi, a i tak cieszy się sporą popularnością i uznaniem. Zdaniem wielu miłośników marki, mogłoby zostać na rynku jeszcze dłużej i przyjąć przynajmniej jeden lifting. Jakie jest Porsche Macan i czy warto rozważyć jego zakup?

Używane Porsche Macan. Nadwozie/wnętrze

Porsche Macan stanowi niezwykłą propozycję dla wybrednych kierowców, którzy są gotowi zainwestować znaczącą kwotę w pojazd, łączący cechy rodzinnego i komfortowego crossovera ze sportowym, pasjonującym autem kompaktowym. Bogactwo wariantów modelowych pozwala na dokonanie wyboru zgodnie z indywidualnymi preferencjami – od umiarkowanych konfiguracji aż po egzemplarze generujące ponad 400 koni mechanicznych, wyposażone w adaptacyjne zawieszenie i zaawansowany układ hamulcowy. Porsche Od swojego pierwszego debiutu, Macan przeszedł przez dwie znaczące modernizacje, które wyraźnie wpłynęły na styl auta. Choć linia nadal pozostała taka sama, bardziej przypominająca uniesiony „shooting brake” niż typowy crossover, to zmiany były dostrzegalne. Klapa bagażnika jest ustawiona pod dość znaczącym kątem, co nadaje bocznej linii auta efektownego, dynamicznego i muskularnego wyglądu. Niestety, ta cecha wpływa na dostępną przestrzeń wewnątrz pojazdu, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o przód pojazdu, od momentu debiutu na rynku, zmiany były subtelne – poprawiono głównie detale wypełnienia lamp oraz dokonano modyfikacji zderzaka. Natomiast tylna część auta przeszła bardziej radykalną przemianę.

W pierwotnej wersji tylna część zdominowana była przez dwa ciekawie zaprojektowane klosze lamp, które miały wklęsłe wypełnienie i wypukły środek z diodami LED pełniącymi funkcję kierunkowskazów. Ten design prezentował się nad wyraz imponująco i do dziś wyróżnia Macana wśród innych modeli tej klasy. W wyniku modernizacji, oryginalne klosze lamp zastąpiono listwą LED, rozciągającą się na całej szerokości pojazdu. Chociaż trójwymiarowy charakter został zachowany, a wklęsłe i wypukłe elementy wciąż są obecne, to trudno jednoznacznie stwierdzić, która wersja prezentuje się lepiej. Drugą modernizację najłatwiej rozpoznać po przednim zderzaku, który cechują dwa duże boczne wloty powietrza z zaokrągloną ramką wokół nich. W zależności od konfiguracji, wypełnienie wlotów może być wykonane z czarnego materiału, włókna węglowego lub dopasowane do koloru nadwozia. Kontrastujący kolor sprawia, że pomiędzy wlotami powietrza pojawiają się subtelne „kły". Porsche Wnętrze przeszło równie istotne transformacje. Chociaż pierwsza modernizacja była szczególnie widoczna na zewnątrz, to drugi etap odświeżenia przyniósł małą rewolucję do wnętrza pojazdu. Tak czy inaczej we wnętrzu od razu rozpoznamy charakter Porsche. Materiały najwyższej jakości, precyzyjne spasowanie oraz doskonałe wyposażenie to cechy, które dominują w tym modelu. Oczywiście, wiele zależy od personalizacji, ale jedno jest pewne – niemiecki charakter marki jest wyraźnie obecny w każdym zakamarku wnętrza. W początkowych wersjach modelu, ilość przycisków na konsoli centralnej może przyprawiać o zawrót głowy. W przypadku wyboru wariantu z rozbudowanym pakietem dodatkowych trybów jazdy itp., na konsoli znajdziemy pełen asortyment przycisków i przełączników. Regulacje oddzielne dla temperatury, poszczególnych kierunków nawiewu, intensywności nawiewu, sterowania zawieszeniem, prześwitu, trybu jazdy oraz funkcji podgrzewania i wentylacji foteli – wszystko to znajduje się pod ręką.

Dla miłośników pełni analogowych rozwiązań, Macan dostarcza niewątpliwą przyjemność z obsługi. Wyświetlacz systemu informacyjno-rozrywkowego jest skromny i dyskretnie osadzony pomiędzy nawiewami. W górnej partii, jeśli poprzedni właściciel zdecydował się na tę opcję, może pojawić się zegarek Sport Chrono. Przed oczami kierowcy ulokowany jest zestaw trzech wskaźników, z czego dwa to tradycyjne analogowe wskaźniki, a ten po prawej stronie to wielofunkcyjny ekran komputera pokładowego, dostosowywany do potrzeb kierowcy.

Po pierwszym odświeżeniu, zaszły zmiany w detalach, układzie przycisków na panelu sterowania multimediami, a także pojawił się większy ekran. Jednak dopiero drugi etap modernizacji przyniósł małą rewolucję, ponieważ liczne przyciski ustąpiły miejsca płaskiemu, szklanemu panelowi z dotykowymi przełącznikami i graficznymi wskaźnikami. Zmieniła się również wielkość ekranu systemu info-rozrywki, a wiele funkcji, które wcześniej znajdowały się na panelu sterowania multimediami, zostało przeniesionych bezpośrednio do systemu. Choć sterowanie dotykowe większością funkcji może nieco obniżać wygodę i ergonomiczność, minimalistyczny design na pewno wnosi nową jakość do wnętrza. Jednym z potencjalnych minusów jest ograniczona przestrzeń na kanapie, zwłaszcza jeśli osoby siedzące z przodu są dość wysokie. W takim przypadku przestrzeń z tyłu może przypominać tę w mniejszych samochodach kompaktowych. Ponadto, opadająca nisko linia dachu wpływa na ograniczenie miejsca nad głową, co może być szczególnie odczuwalne w wersjach z panoramicznym oknem dachowym, gdzie konstrukcja musi pomieścić mechanizm otwierania. Macan może nie być najlepszym wyborem dla wyjątkowo wysokich kierowców. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, w standardowej konfiguracji z opuszczonymi oparciami kanapy mieści on 500 litrów, a po złożeniu oparć – aż 1500 litrów. Dodatkowo, warto zauważyć, że w większości konfiguracji znajduje się wiele praktycznych rozwiązań poprawiających funkcjonalność i praktyczność.

Używane Porsche Macan. Silniki/układ napędowy

Paleta dostępnych silników oferuje znaczną różnorodność, lecz miłośnicy jednostek wysokoprężnych będą musieli skupić się na modelach sprzed 2019 roku. Pierwsza modernizacja wyeliminowała ofertę Diesla tj. 3.0 V6 o mocy 258 KM oraz momencie obrotowym 580 Nm. Zdania co do zgodności takiego silnika z dynamicznym charakterem Macana są podzielone, jednakże ci bez uprzedzeń mogą wybrać auto, które oferuje im rewelacyjne osiągi i przyzwoite zużycie paliwa. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h to zaledwie 6,3 sekundy, osiągnięcie prędkości maksymalnej 230 km/h nie będzie problemem, a producent wskazuje na średnie spalanie wynoszące 6,3 l/100 km. Całkiem nieźle!

W przypadku jednostek benzynowych, podstawę stanowi silnik 2.0, generujący moc od 245 do 265 KM (w zależności od roku produkcji). To wzdłużnie umieszczona jednostka czterocylindrowa, która w najnowszych wariantach generuje 265 KM i 400 Nm, zapewniając przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,4 sekundy oraz osiągnięcie prędkości maksymalnej 232 km/h.

Kolejny poziom osiągów reprezentują silniki V6 o pojemności 2.9, 3.0 lub 3.6 litra i mocy od 340 do 440 KM. Przed pierwszą modernizacją wersją flagową był silnik 2.9 V6 o mocy 440 KM w wersji Turbo, a po drugim liftingu tą pozycję przejął model GTS, także z tym samym silnikiem. Ważne jest pamiętanie o zmianach w nomenklaturze. Oczywiście, topowe jednostki zapewniają imponujące osiągi. Moc 440 KM i moment obrotowy 550 Nm są w stanie rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,5 sekundy. Maksymalna prędkość to 272 km/h, przy jednocześnie średnim zużyciu paliwa wynoszącym około 12 l/100 km.

Używane Porsche Macan. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Wiele egzemplarzy Macana spełniało funkcję rodzinnego SUV-a, co wiązało się z podatnością na zwiększone zużycie i uszkodzenia nadwozia oraz wnętrza. Poza tym wiele wersji Macana ma mocno sportowy charakter, dlatego istotne jest dokładne przejrzenie karoserii w poszukiwaniu zarysowań i oznak uszkodzeń, które mogą być efektem dynamicznej jazdy. Szczególną uwagę warto zwrócić na stan aluminiowych felg, które mogły ucierpieć w wyniku kontaktu z krawężnikami. Przy dokonywaniu wyboru, istotne jest również sprawdzenie wnętrza oraz sprawności tylnych siedzeń. Chociaż doniesienia o poważnych problemach z modelem Macan są rzadkie, należy mieć na uwadze, że niektórzy właściciele doświadczyli pewnych problemów z elektryką, niezwiązanymi bezpośrednio z mechaniką silnika. W przeszłości pojawiły się również akcje serwisowe, w tym związane z potencjalnym wyciekiem paliwa w wyniku wadliwego złącza paliwowego oraz związane z systemem hamulcowym.

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 260 ogłoszeń dotyczących Porsche Macana. Przykładowo model z 2020 roku z silnikiem 2.0 o mocy 245 KM z przebiegiem 35 000 kilometrów to koszt około 230 000 złotych. Za około 300 000 złotych można również znaleźć model z 2019 roku z silnikiem 3.0 w odmianie S i przebiegiem 45 000 kilometrów.

Używane Porsche Macan. Podsumowanie

Porsche Macan stanowi niezwykłą propozycję dla wybrednych kierowców, którzy są gotowi zainwestować znaczącą kwotę w pojazd, łączący cechy rodzinnego i komfortowego crossovera ze sportowym, pasjonującym autem kompaktowym. Bogactwo wariantów modelowych pozwala na dokonanie wyboru zgodnie z indywidualnymi preferencjami – od umiarkowanych konfiguracji aż po egzemplarze generujące ponad 400 koni mechanicznych, wyposażone w adaptacyjne zawieszenie i zaawansowany układ hamulcowy.

Używane Porsche Macan zalety:

spora ilość wersji, konfiguracji, opcji i możliwości;

wystarczająco przestronne i bardzo funkcjonalne wnętrze z rewelacyjnym wyposażeniem;

zadowalający wybór silników;

spory wybór wielu zadbanych egzemplarzy (większość jeszcze na gwarancji). Używane Porsche Macan wady:

znaczące koszty eksploatacji, szczególnie doposażonych wersji;

sporo egzemplarzy, które wymagają dużych nakładów finansowych;

bazowa wersja osiągami odbiega od charakteru Porsche.

Używane Porsche Macan opinie

Teresa z Wrocławia:

Porsche Macan to absolutna gratka dla miłośników mocy i elegancji. Mój model wyposażony w silnik V6 dostarcza niesamowitych wrażeń podczas jazdy. Spersonalizowane wnętrze o wysokiej jakości materiałach i intuicyjnym układzie przycisków jest rewelacyjne. Choć koszty utrzymania są wyższe, to niezawodność i styl tego auta są bezcenne. Bartek z Warszawy:

Porsche Macan to połączenie sportowego zacięcia i codziennej użyteczności. Dynamiczne osiągi silnika 2.0 wersji T zaskakują, a zarazem komfort jazdy jest zachowany. Obszerny bagażnik to plus, ale na kanapie bywa ciasno dla wyższych pasażerów. Pomimo droższych kosztów eksploatacji, czar jazdy tym autem jest warte każdej złotówki. Agnieszka z Krakowa:

Mój Porsche Macan GTS to spełnione marzenie. Genialne osiągi silnika V6, dynamiczny wygląd i unikalne wnętrze sprawiają, że to auto to więcej niż środek transportu. Niestety, niski komfort tylnych siedzeń i wyższe koszty to minusy, ale za kierownicą tego auta zapominam o wszystkim. To prawdziwy raj dla entuzjastów sportowej jazdy.

Wybrane jednostki napędowe w Porsche Macan: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 3.6 V6 3604 ccm 440 KM 600 Nm 272 km/h 4,4 s 9,7 l/100km 3.0 V6 2997 ccm 340 KM 460 Nm 254 km/h 5,4 s 9,0 l/100km 2.9 V6 2894 ccm 440 KM 550 Nm 272 km/h 4,3 s 10,5 l/100km 3.0 V6 2967 ccm 258 KM 750 Nm 230 km/h 6,3 s 6,3 l/100km

