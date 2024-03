Używany Volkswagen ID.3 (2020 - obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używany Volkswagen ID.3. Nadwozie/wnętrze

Tak czy inaczej Volkswagen ID.3 po wielu aktualizacjach stał się udanym elektrykiem o bardzo ciekawej stylistyce. To również pierwszy w pełni elektryczny samochód w ofercie. Jasne, był również e-Golf, e-Up etc., ale nie były one tworzone od podstaw jako samochody bezemisyjne. ID.3 takim autem jest, a platforma MEB miała ułatwić opracowywanie nowych modeli w przyszłości. Zresztą platforma MEB niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Jasne, jest dedykowana autom elektrycznym i nie nadaje się do tworzenia samochodów z napędem spalinowym (dla porównania MQB była z założenia platformą „spalinową”, choć powstawały na niej wersje elektryczne). Wystarczy zwrócić uwagę na rozstaw osi ID.3 – 2770 mm przy długości 4261 mm. Liczby tak tego nie oddają, ale już na pierwszy rzut oka widać minimalne zwisy auta. Koła umieszczone są niemal w rogach pojazdu, co daje oczywiście wymierne korzyści we wnętrzu.

O ile początkowo Volkswagen ID.3 budził mieszane uczucia i wielu kierowców było rozczarowanych jakością głównie systemu, po jakimś czasie producent załatał większość luk i problemów tworząc z tego auta naprawdę godnego uwagi elektryka. Jeśli ktoś planuje jeździć głównie po mieście, skorzysta z rewelacyjnej zwrotności i dynamiki, a dalsze przejazdy są rzadkością, ID.3 z większą baterią zapewni sporo swobody w codziennych podróżach. Volkswagen

A mowa o ponadprzeciętnej – jak na ten segment i gabaryty zewnętrzne pojazdu – przestrzeni i miejsca, szczególnie na nogi dla pasażerów z tyłu. Przy gabarytach zewnętrznych, które możemy porównać np. do Volkswagena Golfa, we wnętrzu mamy miejsce jak w samochodzie klasy średniej np. w Passacie. Co prawda na szerokość jest go mniej więcej tyle, co w Golfie, ale pasażerowie z tyłu nie będą narzekać na brak miejsca na nogi nawet wtedy, gdy z przodu usiądzie rosły kierowca. Nad głową również przestrzeni jest bardzo dużo, a w bagażniku wygospodarowano aż 385 litrów. Oparcia kanapy składają się w proporcjach 60 do 40 i tworzą praktycznie płaską powierzchnię, dając użytkownikowi aż 1267 litrów (do dachu).