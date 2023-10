Volkswagen Touareg FL. Plotki o końcu diesla są przesadzone!

Touareg już od premiery uznawany jest za bardzo udanego i wygodnego SUVa, z dobrze dobranymi jednostkami napędowymi i z ciekawym wyposażeniem. Dobrze się stało, że nikt nie wpadł na pomysł „wycięcia” z oferty silników wysokoprężnych. Zresztą trochę trudno sobie wyobrazić to auto z innymi jednostkami. Diesel zapewnia niezłe parametry jazdy, relatywnie małe zużycie paliwa i niskie koszty eksploatacji, a przede wszystkim idealnie pasuje do charakteru tego pojazdu.

Największy SUV od Volkswagena doczekał się face liftingu. I o ile zewnętrze zmiany, choć technologicznie są imponujące, to jednak nie zmieniły diametralne wyglądu tego bardzo udanego auta. Za to Touareg FL 2023 zadaje kłam twierdzeniu, że dni diesla są już policzone.

Aż trudno w to uwierzyć ale pierwsza generacja tego bardzo udanego auta została pokazana już ponad dwie dekady temu (Targi motoryzacyjne Paryż 2002 rok). Samochód od razu zyskał wielu zwolenników, podobnie jak bliźniaczy model Cayenne od Porsche, z którym dzielił tą samą płytę podwoziową. Obecna – 3. generacja pojawiła się pod koniec marca 2018 roku na salonie samochodowym w Szanghaju. I trzeba było czekać aż kolejnych 5 lat, by model doczekał się face liftingu. Już trzecia generacja Touarega doczekała się wielu zaawansowanych rozwiązań technicznych dostępnych wcześniej jedynie w samochodach marek premium - skrętną tylną oś, system Night Vision, czy aktywną stabilizację przechyłów (znaną z Audi SQ7). Auto po face lifcie ma ich kilka więcej.

VW Touareg FL. Nadwozie i wnętrze

Widać to przede wszystkim w przedniej i tylnej części nadwozia. Zastosowano tu bowiem po raz pierwszy w Volkswagenach matrycowy zestaw reflektorów - HD LED Matrix. Każdy z reflektorów pojazdu składa się z trzech modułów, z których każdy ma inne zadania do spełnienia. Na zewnątrz lampy znajduje się moduł bi-matrix z 16 punktami świetlnymi dla tzw. oświetlenia surround i doświetlenia dodatkowej wiązki głównej.

Właściwy moduł matrycowy HD znajduje się pośrodku i zawiera 19 200 indywidualnie sterowanych diod, które umożliwiają realizację różnych nowych funkcji oświetlenia. Wewnątrz znajduje się odbłyśnik dla funkcji statycznego i dynamicznego doświetlania zakrętów oraz oświetlenia podczas złych warunków pogodowych. Wszystkie trzy moduły generują po jednym punkcie świetlnym; wraz z trzema elementami LED w kształcie litery „L" dla świateł do jazdy dziennej i poziomym pasem LED w osłonie chłodnicy, który rozciąga się pod reflektorami. Podczas testów przeprowadzanych w nocy rzeczywiście można mówić o „ferii światła" bardzo dynamicznie zmieniającego się w zależności od tego czy wjeżdżamy w zakręt, czy też z drugiej strony pojawia się inne auto lub pojazd jadący za nami nas wyprzedzi. System sterujący stara się cały czas „wycinać" snop światła w ten sposób, by możliwie w jak najlepszym stopniu oświetlać przestrzeń przed autem, a zarazem nie oślepiać innych. Podczas jazdy można się jednak zapomnieć podglądając, jak układ dynamicznie formuje wiązkę światła. Stanisław Rochowicz Druga, istotna zmiana w nadwoziu i oświetleniu zaszła z tyłu pojazdu. Pas świetlny rozciąga się teraz na całą szerokość tylnej klapy Touarega. W tylnych światłach, podobnie jak z przodu, umieszczono linie diod w kształcie litery L. Nowy Touareg to pierwszy produkowany w Europie Volkswagen, który ma podświetlane na czerwono logo marki na tylnej klapie. Jest ono zintegrowane z poziomym pasem LED, łączącym tylne światła. Było z tym trochę problemów homologacyjnych, ale w końcu się udało, efekt jest ciekawy wizualnie i trzeba tylko miesięcy, by pomysł ten podchwycili i inni producenci. Ścieżki zostały bowiem już przetarte. Vokswagen We wnętrzu zmiany są raczej kosmetyczne. Touarega seryjnie wyposażono w Innovision Cockpit –połączenie cyfrowych instrumentów (Digital Cockpit, z przekątną wyświetlacza 12 cali i rozdzielczością 1920x720 pikseli) i wysokiej klasy systemu infotainment Discover Pro Max z centralnym ekranem dotykowym (z przekątną wyświetlacza 15 cali i rozdzielczością 1920x1020 pikseli). Oba ekrany są ze sobą połączone, tworząc jedną linię przed kierowcą.

Nowe gniazda USB-C o mocy 45 W (wcześniej 15 W) pozwalają szybciej ładować takie urządzenia elektroniczne jak laptopy, smartfony czy tablety. Pasażerowie tylnej kanapy mogą skorzystać z panelu zasilającego na który składa się jedno gniazdo zapalniczki 12V, dwa gniazda USB-C, oraz gniazdo 230V o mocy 150 W. Gniazdo 12V znajdziemy także w przestrzeni bagażowej. Na liście opcji jest m.in. system audio firmy Dynaudio ze wzmacniaczem o mocy 730 W i wyświetlacz head-up o wymiarach 217x88 milimetrów. Miejsca, zarówno z przodu, jak i z tyłu jest pod dostatkiem. Bagażnik ma regularne kształty i pojemność 665 lub 1675 litrów po złożeniu tylnej kanapy. Auto jest produkowane w zakładach w Bratysławie, a opiera się na płycie podłogowej MLB.

VW Touareg FL. Wyposażenie

W standardowym wyposażeniu znajdą się m.in.:

Air Care Climatronic (dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja);

cyfrowy Innovision Cockpit;

elektrycznie sterowana roleta bagażnika;

elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika;

tylne lampy w technologii LED;

reflektory LED;

wielofunkcyjną kamerę;

wielofunkcyjną, obszytą skórą kierownicę;

system nawigacyjny Discover Pro Max;

system bezkluczykowy Keyless Go;

podgrzewane przednie fotele. W wyposażeniu znajdą się m.in. następujące systemy asystujące: adaptacyjny tempomat (ACC);

system Front Assist;

czujniki parkowania z przodu i z tyłu;

kamera cofania;

Lane Assist;

system rozpoznawania znaków. Do wyposażenia standardowego wersji Elegance i R-Line należą m.in.: oświetlenie ambientowe i podświetlane listwy w nowym wzorze;

podświetlone logo Volkswagena;

listwy wewnętrzne o nowym wzorze;

reflektory HD LED matrix;

tylne światła LED z dynamicznymi światłami stopu i kierunkowskazami;

osłona chłodnicy o specjalnym wzorze;

aluminiowe felgi o specjalnym wzorze;

zderzaki o specjalnym wzorze;

projektory w lusterkach zewnętrznych, wyświetlające logo Volkswagen na podłożu.

Na liście opcji są m.in. asystent podróży (wspomaganie jazdy do maksymalnej prędkości), Area View (system kamer 360 stopni), Park Assist Plus oraz Park Assist Pro z możliwością zdalnego parkowania (do automatycznego wjeżdżania i wyjeżdżania z miejsc parkingowych z możliwością sterowania przez kierowcę z zewnątrz pojazdu za pomocą aplikacji w smartfonie), system wspomagania podczas jazdy z przyczepą (Trailer Assist) i Night Vision. Touareg R eHybrid jest pozycjonowany wyżej niż inne wersje. Jako flagowy model linii produktowej ma w standardzie wszystko, co pozostałe odmiany.

Touareg FL. Wersje silnikowe, wrażenia z jazdy

Co ciekawe, od początku roku do września w Polsce zamówiono łącznie 306 sztuk Touarega (w starej i nowej wersji). Z czego najwięcej bo 57% w wersji 3.0 diesel 286 KM i 25% w wersji 3.0 diesel 231 KM. Okazuje się zatem, że aż 82% zamówionych aut było z silnikiem wysokoprężnym! Pogłoski zatem o śmierci Diesla są mocno przesadzone. Z drugiej jednak strony trudno jest mi sobie wyobrazić ten model w innej wersji niż TDI. Nabywców wersji z silnikiem benzynowym o mocy 340 KM było zaledwie 13%. Taka moc jednostek napędowych i wysokie momenty obrotowe powodują, że auta sprawnie i bardzo przewidywalnie poruszają się po drogach. Ci, którzy chcą zjechać z asfaltu w wyboiste tereny także będą pozytywnie zaskoczeni dzielnością tego samochodu, dodatkowo podnoszoną przez regulowaną wysokość zawieszenia (tryb terenowy).

Na kilkukilometrowym, górzystym odcinku szutrowym doceniłem napęd na obie osie. Wprawdzie w przypadku diesla o mocy 286 KM, zużycie w terenie sięgało nawet ponad 30 litrów, ale już górzysta trasa po asfalcie typu krajowe Bieszczady, zmniejszyła zapotrzebowanie na paliwo do w miarę przyzwoitego poziomu 9,5 litra/100 km.

VW Touareg FL. Ceny

Cena wersji benzynowej 3.0 V6 TFSI 4MOTION o mocy 340 KM zaczyna się od 338 390 zł (Touareg), 353 190 zł (Elegance) i 377 890 zł (R-Line).

Natomiast hybryda plug-in 3.0 V6 TFSI eHybrid 4MOTION o mocy 340 KM występuje w dwóch wersjach - Elegance (403 990 zł) lub R (441 590 zł). Jeśli szczęśliwy nabywca będzie chciał jeszcze doposażyć swój model o kilka niezbędnych dodatków, wtedy koszt auta może spokojnie wynieść i pół miliona złotych!

VW Touareg FL. Podsumowanie

Auto jest świetnie wyciszone, ma wiele rozwiązań podnoszących komfort i wygodę jazdy (choć np. szkoda, że nie ma rozkładanych stolików dla pasażerów tylnej kanapy), i jest bardzo przyjemne i przewidywalne w prowadzeniu.

Zmiany stylistyczne, technologiczne i wyposażeniowe podniosły tylko atrakcyjność Touarega. Owszem, może stylistyka bryły nadwozia jest dość zachowawcza, ale za to jest już ponadczasowa. Wnętrze, jak u Volkswagena, wzorcowo wręcz funkcjonalne i poukładane, dla miłośników porządku i przejrzystości w sam raz! Nie jestem wprawdzie zwolennikiem haptycznych przycisków, ale marka konsekwentnie je wprowadza i promuje. W sumie nadal przyjemne jest to, że do tego samochodu można wsiąść i po prostu jechać, bez konieczności lektury kilkuset stron instrukcji obsługi. Co dzisiaj, coraz częściej, nie jest już takie oczywiste. VW Touareg. Zalety: świetne wyposażenie

różnorodna oferta silnikowa, a co najważniejsze – jest Diesel!

ponadczasowy wygląd...

VW Touareg. Wady: ...który dla wielu nabywców może być mało oryginalny. Porównanie VW Touareg 3.0 V6 TDI 4MOTION 286 KM do wybranych konkurentów:

Touareg 3.0 V6 TDI 4MOTION 210kW/286KM Audi 50 TDI quattro tiptronic Land Rover Discovery 3.0D Cena (zł, brutto) od 326 590 od 338 000 od 455 300 Typ nadwozia/liczba drzwi SUV/5 SUV/5 SUV/5 Długość/szerokość (mm) 4878/1984 5063/1970 4956/2073 Wysokość (mm) 1712 1741

Rozstaw osi (mm) 2904 2995

Pojemność bagażnika (l) 665/1675 865/1975 986/2068 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 2118 2165 2386 Pojemność zbiornika paliwa (l) 75 75 89 Rodzaj paliwa olej napędowy olej napędowy olej napędowy Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 9-stopniowa automatyczna, 8-stopniowa automatyczna, 8-stopniowa Osiągi





Moc (KM) 286 286 300 Moment obrotowy (Nm) 600 600 650 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) b.d. 6,5 6,9 Prędkość maksymalna (km/h) 236 241 209 Spalanie (l/100km) 8-8,2 (WLTP) 6,9 (WLTP) 8,9 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 210- 214 (WLTP) 204-224 (WLTP) 240 (WLTP)

