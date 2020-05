W części salonów fryzjerskich i kosmetycznych można już rezerwować terminy. Branża przygotowuje się do powrotu

W ramach przygotowań do zakładów zamawiane są sterylizatory, środki czystości, żele i chusteczki antybakteryjne oraz rękawiczki i maseczki. Wszystko po to, by móc dostosować się do nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa klientów i pracowników. Przygotowania te, jak zapewniają właściciele salonów, nie mają wcale lub w niskim stopniu wpłynąć na cenę.