Joanna Krupa przekazała wózek na licytację dla chorego na SMA Aleksa Jutrzenki. Potrzeba jeszcze niecałe 1,5 mln zł

Znana modelka Joanna Krupa włączyła się w akcję pomocy i zbierania pieniędzy dla małego Aleksa Jutrzenki, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Celebrytka wystawiła na licytację wózek, który był przeznaczony dla jej córki. Dodatkowo marka Kinderkraft, producent wózka, zadeklarowała, że pomnoży zwycięską kwotę licytacji na rzecz Aleksa.

"Razem z marką Kinderkraft jesteśmy bardzo poruszeni losem małego Aleksa, którego jedyną szansą na życie jest zebranie ogromnych pieniędzy. Chcemy przeznaczyć na aukcję nowy, piękny wózek dla dzieci z moim podpisem, który od Kindekraft dostała moja mała Asha. Natomiast postanowiliśmy, że wylicytowaną kwotę pomnożymy tak, aby zbliżyć Aleksa jeszcze bardziej do celu. Kochani, licytujcie ten piękny wózek. To dzięki Wam tak niewiele zostało" - mówi na nagraniu zachęcającym do udziału w licytacji Joanna Krupa. Czytaj też: Wypożycz choinkę i zwróć ją po świętach! Boże Narodzenie w Poznaniu w duchu zero waste

Pięciomiesięczny Alex Jutrzenka od urodzenia SMA1, czyli rdzeniowy zanik mięśni. - Na początku było załamanie… Nasz synek miał dopiero kilka tygodni! Jak to możliwe, że już dostał wyrok śmierci? Jednak za chwilę wstąpiła w nas nowa nadzieja - w świecie nauki, jeśli chodzi o SMA, dzieje się naprawdę dużo. Wielu specjalistów szuka leku, sposoby pokonania choroby, która zabija tak wiele dzieci przed ich drugimi urodzinami. Niestety, to jeszcze mało dostępne i bardzo drogie metody... - opowiada mama Alexa.

Sprawdź: Piękne dziewczyny z Poznania na Instagramie. Zobacz zdjęcia! Największa zbiórka w historii Siepomaga! Pomóż małemu poznaniakowi Aktualnie Alex jest leczony Spiranzą, lekiem, który od tego roku jest refundowany i ma za zadanie spowolnić rozwój choroby. - Nie wyleczy jednak synka. Czy działa, dowiemy się dopiero za kilka miesięcy. Jednak w międzyczasie znaleźliśmy informację o niezwykle skutecznej terapii genowej, prowadzonej już w USA, którą można stosować także w połączeniu z leczeniem i rehabilitacją. Niestety, jej koszt poraża… - opowiada pani Magda.

Koszt wspomnianej terapii to ponad 9 mln zł. Dlatego też rodzina zwróciła się o pomoc do fundacji Siepomaga, która prowadzi zbiórkę. To największa tego typu zbiórka w historii fundacji. Do tej pory udało się zebrać już ponad 7,6 mln zł. Nadal brakuje jednak niecałych 1,4 mln zł.

Oprócz zbiórki prowadzonej przez fundację Siepomaga, na facebooku trwają także licytacje w specjalnej grupie "Licytacje dla Alexa". I to właśnie tam znajduje się post, pod którym licytowany jest wózek wystawiony przez Joannę Krupę. Licytacja trwa do 18 grudnia do godziny 21.