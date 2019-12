Jacek Jaśkowiak zachęca do wspierania chorego na SMA Aleksa Jutrzenki. Terapia kosztuje 9 mln zł

Koszt terapii genowej, w której nadzieję pokładają rodzice Aleksa, wynosi 9 mln zł. To bardzo dużo, jednak dzięki dobrej woli wielu osób już dziś pasek zbiórki jest coraz bliżej celu, a suma zebranych funduszy wynosi 8 170 537,75 zł. Polska Press

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania w piątek, 20 grudnia na swoim facebooku opublikował wideo, w którym zachęca wszystkich do wsparcia Aleksa Jutrzenki. Chłopiec urodził się z SMA - rdzeniowym zanikiem mięśni. Zostało mu niewiele czasu, by walczyć o swoje przyszłe życie. W trosce o Aleksa jego rodzice zdecydowali się na bardzo kosztowną terapię genową w USA. Jej koszt to aż 9 mln zł.