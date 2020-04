W Poznaniu odbędzie się protest przeciwko rządom PiS-u. Kiedy i gdzie? 1 maja na placu Wolności

Ówczesna władza doprowadziła do katastrofy ekonomicznej w Naszym pięknym kraju, ludzie stracili dobytek życia, pracę, normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, inni popadli w straszne długi przez działania Polskiego Rządu.

Protest na placu Wolności organizuje do tej pory nieznana inicjatywa o nazwie "Dla Rzeczypospolitej". Na facebookowej stronie wydarzenia organizatorzy protestu piszą:

DOŚĆ TEGO!!! Dość takiego traktowania Nas wszystkich!!! Nie zasłużyliśmy sobie na to, pragniemy żyć w wolnym demokratycznym kraju, skąd czerpiąc wzorce od pokoleń i kształtując się, pracując, angażując się w cele społeczny pragniemy się łączyć w pokojowych zamiarach bez względu na orientację czy kolor skóry.

Pracodawcy, Pracownicy, Służbo Zdrowia, matki i ojcowie, seniorzy - dość już poróżnień i celowych skłóceń Narodu Polskiego przez wymyślone przepisy - razem jesteśmy JEDNOŚCIĄ i teraz musimy to pokazać!!!

Nasz piękny kraj upada gospodarczo, krzyk rozpaczy próbują skutecznie uciszyć organy wykonawcze, przyjmując za zasadne wymyślone przepisy, nie rozumiejąc właściwych podstaw prawnych, dla których one nie mają uzasadnienia.

Polska jest krajem, który ma łączyć, a nie dzielić, jak uskutecznia to obecna władza.

Przyjdźcie i wspólnie z nami zamanifestujcie ten stan rzeczy, czas to zmienić i mamy do tego konstytucyjne prawo."