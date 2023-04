Ważna ulica w Poznaniu będzie nieprzejezdna. Rozpoczyna się nowa faza przebudowy

Ważna ulica w Poznaniu będzie nieprzejezdna

Na tym odcinku ul. Kolejowej, między Karwowskiego i Mottego trzeba spodziewać się utrudnień przez około miesiąc. Wówczas prowadzone tam będą prace związane z przyłączami gazowymi, wpustami do kanalizacji i kanałem ogólnospławnym, uwieńczone ułożeniem nowej nawierzchni nad nimi.

- Dojazd do posesji, zlokalizowanych przy wyłączonym z ruchu odcinku, zostanie w trakcie prowadzenia robót utrzymany - zapewnia Zarząd Dróg Miejskich. - Pozostali kierowcy zostaną poprowadzeni objazdem ulicami Karwowskiego, Łukaszewicza i Mottego na kolejny odcinek ul. Kolejowej, którym będą mogli poruszać się aż do skrętu w ul. Kanałową. Na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Gąsiorowskich, na którym roboty są najbardziej zaawansowane, zostanie zmieniony dotychczasowy kierunek ruchu. Pojazdy będą mogły wjechać w ul. Kolejową od ul. Gąsiorowskich, a następnie zostaną skierowane w ul. Kanałową.