Wcześniej dostał tu nową nerkę, teraz lekarze uratowali jego życie usuwając nowotwór. Pionierski zabieg w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Tak rozległe operacje u pacjentów po przeszczepie nerki to rzadkość - przyznają lekarze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Jednak mimo to specjaliści placówki zdecydowali się przeprowadzić taki zabieg. W czwartek miała miejsce operacja usunięcia nowotworu jelita grubego u pana Mariusza, który 18 lat wcześniej, w tym samym szpitalu przeszedł zabieg transplantacji nerki.

– U pacjenta rozpoznano nowotwór jelita grubego, który znajdował się dość blisko przeszczepionej nerki. Choć stanowiło to wyzwanie, to podjęto decyzję, że potrzebuje on operacji wycięcia tej części jelita – mówi dr Maciej Skrzypek, jeden z operatorów.