Wiec Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska na placu Wolności w Poznaniu. Zobacz zdjęcia

Wiec Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska w Poznaniu

Wiec rozpoczął się o godzinie 18:00. Ze względu na jego organizację częściej kursują tramwaje linii 8, 9, 13 i 16. W godzinach 18:30 – 21:00 kursować będą co 10 minut.

Wybór Poznania i placu Wolności na rozpoczęcie kampanii nie jest przypadkowy - to właśnie tu w 2020 roku swoją kampanię prezydencką inaugurował Rafał Trzaskowski. Sam plac także ma charakter symboliczny - był świadkiem licznych protestów, w tym tak zwanego "Łańcucha światła", którego uczestnicy apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw reformujących sądownictwo.

Politycy PiS zaprezentowali "Drużynę Tuska" i "Platformę Obywatelską w Pigułce"

Za złe zarządzanie miastem krytykowany jest prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Oprócz złego planowania remontów twórcy spotu wytykają mu szybkie awansowanie swojego asystenta Marcina Gołka na funkcję wiceprezesa Poznańskich Inwestycji Miejskich. Na stanowisku tym zarabia on 559 tys. zł rocznie, co czyni jego stanowisko jednym z najlepiej opłacanym we wszystkich poznańskich spółkach miejskich.