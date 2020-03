Wielka wycinka drzew w Poznaniu. Zniszczono też siedliska ptaków?

Tereny elektrociepłowni Garbary na Ostrowie Tumskim od lipca 2019 roku są w posiadaniu jednego z największych deweloperów w Polsce, firmy Robyg. Spółka planuje wybudować w tym miejscu, na powierzchni 10 ha, 1,4 tysięcy mieszkań w systemie Smart House. Projekt ma także uwzględniać historyczne dziedzictwo miejsca przez zachowanie i modernizację obiektów zabytkowych. Tereny po elektrociepłowni znajdują się bowiem na obszarze ochrony konserwatorskiej.

Wycinka drzew na Ostrowie Tumskim zgodna z prawem?

Czy spółka inwestycję poprowadzi także w oparciu o istniejącą zieleń? Wątpliwości co do tego mają przedstawiciele Koalicji ZaZieleń, którzy w ostatnich dniach zauważyli w sąsiedztwie elektrociepłowni masową wycinkę drzew. Pod topór poszło ponad 200 okazów. Co więcej, kolejne 2000 drzew zostało zinwentaryzowanych przez firmę dendrologiczną i oznaczonych do wycinki.