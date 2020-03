Wielkie wietrzenie w pojazdach MPK Poznań. Otwierają wszystkie drzwi na przystankach. Powód? Ochrona przed koronawirusem

W autobusach i tramwajach MPK Poznań pojawiły się już informacje na temat koronawirusa i możliwościach zapobiegania zakażeniu. Na razie są one przekazywane w postaci filmów, a wkrótce w pojazdach MPK zawisną także plakaty. Wszystko na zlecenie wielkopolskiego NFZ. Jak informuje MPK Poznań, filmy i plakaty "mają uświadomić pasażerom jak można ograniczyć zagrożenie oraz jak postępować w razie wystąpienia objawów".

To nie koniec działań profilaktycznych. Miejski przewoźnik postanowił wprowadzić zasadę, że na wszystkich przystankach, gdzie z autobusu lub tramwaju będą wsiadać lub wysiadać pasażerowie, otwierane są wszystkie drzwi.

To po to, by "ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami i jednocześnie jak najbardziej przewietrzyć pojazd".