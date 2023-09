Wielkopolskie Centrum Onkologii bez dofinansowania na nowe oddziały. Problemem jest sprzęt? "To niezrozumiałe" - komentują lekarze

Jak się okazuje, problemem, który stanął na drodze całej inwestycji poznańskiej lecznicy, ma być... sprzęt do radioterapii.

– prof. Piotr Milecki, kierownik Zakładu Radioterapii w WCO.

– To wcale nie jest kolejny akcelerator, czyli ten typowy przyspieszacz do radioterapii. Aparat, o który wnioskowaliśmy to hybryda, czyli połączenie tego przyspieszacza z rezonansem magnetycznym, ale w jednym urządzeniu. To niezwykle skomplikowana i nowoczesna technologia, ale efektywna dla dużej części chorych. Dlatego jest to dla nas niezrozumiałe i jest to dla nas nie do zaakceptowania.