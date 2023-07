Wieża ciśnień w Gnieźnie. Kiedyś kluczowe znaczenie dla mieszkańców, dzisiaj piękne apartamenty [FOTO, FILM]

- Razem z tzw. „Bronksem”, czyli trzema wieżowcami w Gnieźnie, wpisuje się w wizytówkę tego nowożytnego miasta. Tyle wizualnie, ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. 1886 rok - Warszawa buduje wodociągi, zdajmy sobie więc z tego sprawę, że w 1888 roku, gdy powstaje wieża w Gnieźnie to tylko dwa lata po Warszawie. Choć trochę wcześniej miał je Poznań, to Gniezno wpisuje się w niezwykłe nowoczesne, jak na tamte czasy, pojawienie się wodociągów, co rewolucjonizuje życie w mieście. Dopiero ok. 20 lat po Gnieźnie wodociągi zbudował Kraków