Wjechał ciężarówką pod pociąg w Bolechowie. Jest prawomocny wyrok dla kierowcy. Będzie mógł starać się o dozór elektroniczny

Kierowca ciężarówki prawomocnie skazany

W wyniku wypadku rannych zostało kilkanaście osób, które podróżowały szynobusem Kolei Wielkopolskich z Wągrowca do Wolsztyna. Sąd pierwszej instancji zadecydował, że skazany musi im wypłacić odszkodowania. Ponadto zakazał mu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 5 lat. Kara ta była surowsza, niż ta, której w mowie końcowej domagał się prokurator.

Czytaj więcej: Kierowca tira wjechał pod pociąg w Bolechowie. Sąd uznał, że jest winny spowodowania katastrofy w ruchu lądowym

Apelację od tego orzeczenia złożyła zarówno prokuratura, wskazując na błąd sądu pierwszej instancji co do określenia wysokości szkody, jaką poniosły Koleje Wielkopolskie, jak i obrońca, który wniósł do sądu o łagodniejszy wymiar kary - orzeczenie kary z

warunkowym jej zawieszeniem oraz o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do 3 lat.

Sąd Okręgowy w Poznaniu ,jako sąd II instancji, 16 marca utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, przyjmując jednak, że straty Kolei Wielkopolskich wyniosły ponad 7,5 mln zł.