Ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza

Te dwie konkurencje były głównymi podczas zawodów. Ćwiczenie bojowe, nazywane również „bojówką”, to konkurencja w której celem jest strącenie pachołków i obrócenie/złamanie tarczy prądem wody. Sztafeta pożarnicza, to inaczej bieg z przeszkodami na odpowiednim dystansie - to konkurencja równie widowiskowa, jak ćwiczenia bojowe.