Od 28 listopada do 1 grudnia już po raz dziesiąty na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się Cavaliada Poznań, czyli międzynarodowe zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody CSI4*-W. Rywalizacja w targowych pawilonach po raz drugi będzie miała rangę czterech gwiazdek. W puli nagród jest prawie milion złotych!

– Cavaliada to już uznana marka w całym jeździeckim świecie

W ramach CSI4*-W na poznańskiej Cavaliadzie rozgrywane będą konkursy dużej rundy (od 145 cm do 160 cm), średniej rundy (140-145 cm) i małej rundy (135 cm). Najważniejsze sportowe wydarzenia Cavaliady to piątkowa duża runda zaliczana do rankingu Longines grupy D i Cavaliada Tour, sobotnie dwa konkursy średniej rundy LR – klasyczny z rozgrywką i Speed & Music, a przede wszystkim niedzielne Grand Prix, które oprócz Cavaliady Tour i rankingu Longines grupy B, będzie też zaliczane do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się także konkurs potęgi skoków, który zaplanowano na piątkowy wieczór.– mówi Tomasz Kobierski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zawodów. – Zawodników przyciąga wysoka pula nagród, a to dzięki głównemu naszemu sponsorowi, czyli PKO BP, ale też możliwość możliwość wywalczenia punktów do światowego rankingu FEI Longines Ranking, w targowych pawilonach będziemy też świadkami walki miedzy innymi o kwalifikację olimpijską.– Na poznańskiej Cavaliadzie w jednym miejscu i jednym czasie mogą się ze sobą spotkać kibice i zawodnicy skoków przez przeszkody, ujeżdżenia, powożenia, WKKW, woltyżerki i parajeździectwa. Jest to również doskonałe miejsce spotkań dla całego środowiska - właścicieli stajni i ośrodków jeździeckich, firm i producentów sprzętu czy akcesoriów jeździeckich, a także sponsorów i mecenasów sportu – podkreśla Radosław Kulupa, dyrektor Cavaliada Tour.– W targowych pawilonach rywalizować będzie 300 zawodników i prawie 600 koni. To reprezentanci aż 34 państw – mówi Szymon Tarant, dyrektor sportowy Cavaliady. – W Poznaniu zobaczymy między innymi legendarnego Micheala Whitakera z Wielkiej Brytanii.godz. 8 – CSI4*-W mała runda, 135 cm dwufazowy, o nagrodę Gardencity, pod patronatem Nuba Equi;godz. 11.15 – CSI4*-W, średnia runda, 140 cm na punkty i czas, o nagrodę Idea Expo, pod patronatem portalu tylkoskoki.pl;godz. 14.45 – CSI4*- W, duża runda, 145 cm dwufazowy, o nagrodę Poznań Congress Center, pod patronatem Polskiego Związku Jeździeckiegogodz. 18.45 – halowy Puchar Polski w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi o nagrodę Mercedes-Benz Duda-Cars;godz. 20.45 – Wechta Venus vs. Mars o nagrodę firmy Wechta, pod patronatem magazynu "Świat Koni";godz. 9 – CSI4*- W, średnia runda, 140 cm, dwufazowy, o nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni, pod patronatem Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówkogodz. 13 – CSI4*- W, duża runda, 150 cm, na punkty i czas z rozgrywką, FEI Longines Ranking, Ranking Cavaliada Tour, o nagrodę Grupy MTP, pod patronatem "Horse & Business Magazine";godz. 18.15 – Lotto Eventing Tour, halowy Puchar Polski WKKW, o nagrodę marki Lotto, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsigodz. 20.15 – CSI4*-W, potęga skoku, o nagrodę Grupy MTP, pod patronatem Telewizji Polskiej SA;godz. 8 – CSI1*, finał dużej rundy, 135 cm, dwufazowy o nagrodę firmy Agro-Handel, pod patronatem medialnym portalu equista.pl;godz. 10.45 – Cavaliada Future, na punkty i czas, o nagrodę PKO Banku Polskiego, pod patronatem firmy Torpol;godz. 12.15 – CSI4*-W , finał średniej rundy, 145 cm, z rozgrywką, FEI Longines Ranking, o nagrodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pod patronatem magazynu "Wprost";godz. 15.45 – halowy Puchar Polski w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi, o nagrodę Mercedes-Benz Duda-Cars;godz. 17 – pokazy przygotowane przez Polski Związek Hodowców Koni we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;godz. 19 – Cavaliada Future – sztafeta, o nagrodę PKO Banku Polskiego, pod patronatem firmy Torpol;godz. 20.30 – CSI4*-W, Speed&Music, 145 cm, konkurs szybkości, o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, pod patronatem medialnym Radia Eska;godz. 8 – CSI4*-W, finał małej rundy, 135 cm, dwufazowy, o nagrodę firmy Adamus, pod patronatem firmy Kwiaty Polskie;godz. 10.20 – Cavaliada Future, konkurs finałowy, na punkty i czas z rozgrywką, o nagrodę PKO Banku Polskiego, pod patronatem firmy Torpol;godz. 12 – Cavaliada Dressage Tour – KUR, konkurs dowolny z muzyką, o nagrodę targów Look i beautyVision, pod patronatem ToBilet.pl;godz. 14.30 – CSI4*-W Grand Prix Poznania, 160 cm, z rozgrywką, FEI Longines Ranking, FEI World Cup Ranking, Ranking Cavaliada Tour, o nagrodę Prezesa PKO Banku Polskiego,pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania;godz. 18 – CSI4*-W, konkurs ostatniej szansy, 140 cm, o wzrastającym stopniu trudności, o nagrodę Grupy MTP, pod patronatem Cavaliada.godz. 9 – CSI1* mała runda, 120 cm, na punkty i czas;godz. 14 – CSI1*, duża runda, 130 cm, dwufazowy, o nagrodę Poznań Game Arena;godz. 18 – CSIYH1*, Cavaliada Youngster Tour, 125/130 cm, dwufazowy;godz. 20.30 – halowy Puchar Polski w paraujeżdżeniu;godz. 8 – CSIYH1*, Cavaliada Youngster Tour, 125/130 cm, na punkty i czas;godz. 10.15 – pokazy przygotowane przez Polski Związek Hodowców Koni we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;godz. 12.30 – CSI1*, mała runda, 120 cm, dwufazowy;godz. 16.45 – CSI1*, duża runda, 130 cm, na punkty i czas;godz. 20 – halowy Puchar Polski w paraujeżdżeniu;godz. 8 – Cavaliada Dressage Tour –KUR – konkurs dowolny z muzyką;godz. 10.30 – halowy Puchar Polski w paraujeżdżeniu, finał;godz. 12.15 – ogólnopolski czempionat koni ras szlachetnych w skokach luzem;godz. 15.15 – CSI4*-W, mała runda, 135 cm, dwufazowy;godz. 18.15 – CSI1*, mała runda, 125 cm, na punkty i czas;godz. 8 – Cavaliada Dressage Tour –KUR, konkurs dowolny z muzyką;godz. 10.15 – CSIYH1*, Cavaliada Youngster Tour, 130/135 cm, na punkty i czas;godz. 12.45 – pokazy przygotowane przez Polski Związek Hodowców Koni we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;godz. 14.45 – zawody regionalne w woltyżerce.

