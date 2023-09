Wymienili licznik i dostali rachunek za prąd na prawie 8 tys. zł! Wszystko przez jeden błąd

Nasz Czytelnik z ogromną ulgą przyjął taki rozwój wydarzeń.

– Bardzo dziękuję redakcji Głosu, że udało się tę sprawę załatwić, gdyż myślałem, że jest to prawie niemożliwe. Wychodzi na to, że z problemami to do redakcji Głosu trzeba się zgłaszać w pierwszej kolejności, jesteście skuteczniejsi niż infolinia