Wypadek na DK 11 w Baranowie. Jedna osoba została poszkodowana

- Jakaś stłuczka tuż przed Swadzimiem. Korek na Dąbrowskiego ma dobre kilka kilometrów

- informuje nas czytelnik.

Jak przekazał nam dyżurny wielkopolskich strażaków, zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do służb ok. godz. 6.38. W podpoznańskim Baranowie doszło do wypadku, w którym to zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została poszkodowana.