Wystawa poświęcona rodzinie Ulmów w Bibliotece Publicznej w Szamocinie

Wystawa powstała w ramach współpracy Biblioteki Publicznej w Szamocinie z biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej im M. Konopnickiej w Szamocinie. Można ją oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00. Dostępna będzie do 15 listopada. Zawiera nie tylko zdjęcia, lecz także opisy związane z historią rodziny Ulmów.



O szczegółach, w naszym materiale opowiada Barbara Ostrowska z Biblioteki Publicznej w Szamocinie.