Wyszukiwarka cmentarna, czyli ze smartfonem na groby. Skończy się długie poszukiwanie zmarłych?

Wyszukiwarka cmentarna jest dostępna na specjalnie przygotowanym kaflu znajdującym się na stronie głównej aplikacji Smart City. Wystarczy w niego kliknąć, by przejść do formularza. W nim trzeba podać imię lub nazwisko osoby leżącej w grobie. Można też wskazać datę zgonu lub pogrzebu, a także nazwę cmentarza - to pozwoli na doprecyzowanie wyników wyszukiwania.

Wyszukiwarka cmentarna dostępna jest także w przeglądarce internetowej na stronie poznan.pl/cmentarze.

- Internetowa usługa wyszukiwarki cmentarnej jest bardzo popularna, dlatego postanowiliśmy przenieść ją do miejskiej aplikacji mobilnej

- mówi Michał Łakomski, dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa UMP, pełnomocnik prezydenta ds. Smart City.

- Zaplanowaliśmy prace tak, aby narzędzie było gotowe przed 1 listopada, kiedy najwięcej osób odwiedza groby bliskich

- dodaje.