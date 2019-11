Z Poznania polecimy na Bałkany! Ryanair startuje z lotami do Podgoricy w Czarnogórze z lotniska Ławica

Kolejne nowe połączenie z poznańskiego lotniska Ławica! Tym razem od wiosny przyszłego roku z Poznania polecimy do Podgoricy w Czarnogórze.

Z lotniska Ławica w Poznaniu polecimy samolotami Ryanair do Podgoricy, czyli stolicy Czarnogóry na Bałkanach. Loty wystartują pod koniec marca 2020 roku i będą odbywały się dwa razy w tygodniu.

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników latania z Wielkopolski! Poznańskie lotnisko Ławica wiosną 2020 roku zyska kolejne nowe połączenie lotnicze. Tym razem linia Ryanair otwiera połączenie lotnicze do Podgoricy, czyli stolicy Czarnogóry.

Loty z Poznania do Podgoricy Pierwsze samoloty z Poznania do Podgoricy wystartują 30 marca 2020 roku. Linia Ryanair przewidziała dwa loty w tygodniu. W poniedziałki samoloty z Poznania będą wylatywały o godz. 13.30 i dolatywały do Czarnogóry o 15.30. Z kolei powrót z Czarnogóry jest zaplanowany na godz. 15.55, zaś przylot do Poznania o godz. 17.55. ZOBACZ: 9 najbardziej klimatycznych jarmarków świątecznych GALERIA Natomiast w czwartki samoloty z Poznania wylecą o godz. 12 i przylecą do Czarnogóry o 14. Wylot z Podgoricy będzie o godz. 14.25, zaś przylot do Poznania o 16.25.

Przypomnijmy, że to kolejne nowe połączenie od linii Ryanair w ostatnim czasie na 2020 roku. Zaledwie kilka dni temu irlandzki przewoźnik ogłosił start połączeń z Poznania do cypryjskiego Pafos wiosną przyszłego roku. Sprawdź: Najpiękniejsze miejsca w Wielkopolsce. Pałace, dworki, zamki. Odkryj je! [ZDJĘCIA, MAPY] Z kolei jeszcze wcześniej norweska linia lotnicza Norwegian ogłosiła swój powrót do Poznania po prawie 10 latach nieobecności i otwarcie połączeń ze stolicy Wielkopolski do Oslo (główne lotnisko) oraz Kopenhagi. Łącznie na przyszły rok zapowiedziano już otwarcie czterech nowych tras. Czytaj też: Moxy Poznań Airport: Nowoczesny hotel z sieci Marriott został otwarty przy lotnisku Ławica. Zobacz, jak wygląda Tymczasem w 2019 roku na poznańskim lotnisku Ławica otwarto aż 11 nowych kierunków lotów. Ze stolicy Wielkopolski ze strony linii Ryanair pojawiły się loty do Paryża Beuvais, Budapesztu, greckiej Kawali (sezonowo na wakacje), Odessy, Charkowa, (oba miasta na Ukrainie), Zadaru (Chorwacja), Sztokholmu (Szwecja), Cork (Irlandia) oraz Rzymu (Włochy). Natomiast ze strony Wizz Air przywrócono połączenie do Birmingham. Ponadto węgierska linia jesienią uruchomiła także loty do gruzińskiego Kutaisi.

Z kolei Polskie Linie Lotnicze LOT jesienią dodały do swojej siatki połączeń kolejne, popołudniowe, połączenie między Poznaniem a Warszawą. Dzięki temu liczba lotów z Poznania do stolicy wzrosła do sześciu dziennie. ZOBACZ:

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji