Za jazdę bez karty rowerowej można dostać 1500 złotych mandatu. Ale nie zawsze!

Wśród rodziców nieletnich rowerzystów zawrzało, gdy okazało się, że po zmianach w Kodeksie wykroczeń pojawił się taki zapis - "kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych". Szybko zinterpretowano to jako możliwość nałożenia tak potężnej kary na nieletniego, który porusza się rowerem bez karty rowerowej (lub innego dokumentu uprawniającego do jazdy, np. prawa jazd kategorii AM). Nic z tych rzeczy.