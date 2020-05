Za tysiąc, dwa tysiące i trzy tysiące złotych, czyli jak zaplanować tanie wakacje w Polsce w 2020 roku

Kryteria są następujące: Wyjazd dla dwóch osób na co najmniej siedem dni. Do dyspozycji mamy 1000, 2000 i 3000 złotych. Co możemy za to zrobić? Gdzie się wybrać? Oto kilka naszych propozycji.

Co to w Polsce znaczy „tanie wakacje”? Wcale nie jest to takie łatwe do ustalenia. W badaniach dotyczących tego, ile statyczny Polak wydaje na letnie wyjazdy, panuje pewien bałagan. Dość trudno oddzielić na przykład podawane w nich deklaracje dotyczące kosztów wakacji dla pojedynczej osoby, od tych, które dotyczą pary albo całej rodziny, tym samym dość ostrożnie należy podchodzić do średnich kosztów wakacji podawanych w raportach z badań. Same badania bywają natomiast przeprowadzane na zlecenie biur podróży, branży turystycznej i marketingowej a nawet parabanków - co zapewne jakoś wpływa na ich końcowe wnioski, zwłaszcza w wypadku wyciągów z raportów udostępnianych do publicznej wiadomości.