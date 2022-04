ZDM Poznań: Utrudnienia na Woli i Podolanach. We wtorek 19 kwietnia prowadzone będą prace m.in. w rejonie Obornickiej

Utrudnienia w rejonie skrzyżowania

Uwaga na zwężenia na Obornickiej

Od 19 kwietnia do końca grudnia możliwe są utrudnienia w rejonie ulic Obornickiej i Heleny Szafran. Związane są one z budową przyłącza do sieci elektroenergetycznej do salonu samochodowego przy ul. Obornickiej 249.

Zawężane będą niewielkie fragmenty jezdni po północnej stronie ul. Heleny Szafran oraz odcinki pobocza po zachodniej stronie ul. Obornickiej od skrzyżowania z ulicą Heleny Szafran w stronę centrum. Piesi będą poruszać się po specjalnej kładce. Na ul. Obornickiej drogowcy nie przewidują utrudnień w ruchu pojazdów.