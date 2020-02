Zielona woda w Poznaniu? To skutek usuwania awarii ciepłowniczej na os. Pod Lipami

Jak informuje spółka Veolia we wtorek, 4 lutego w godzinach od 6 do 20 nastąpi przerwa w dostawach ciepła do budynków znajdujących się przy ul. Ugory 30 oraz na os. Pod Lipami w blokach o numerach od 1 do 15, a także: 17, 101, 104, 106, 107, 108, 108A.