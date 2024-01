"Złożyliśmy nowe wnioski dowodowe, które mogą wpłynąć na wiarygodność zeznań oskarżonego". Trwa proces w sprawie śmierci rapera z Obornik

- Nie wiem o co chodzi w sprawie. Nie znam oskarżonego. Znałem Damiana Krzymieniewskiego, miałem z nim kontakt około 10 lat temu. Nie bardzo znam okoliczności jego śmierci. Było u mnie kilkoro ludzi po śmierci Damiana i oskarżali mnie o to, że mam zdjęcia i filmy dowodowe z momentu śmierci Damiana. Te osoby wymuszały to na mnie. Ja nie znałem tych ludzi. Ja mówiłem im, że nie mam żadnych zdjęć i filmów, bo to jest prawda. Ktoś takie plotki rozgłaszał i byłem w tej sprawie nawet na policji i zeznawałem. -zeznawał Dawid S.