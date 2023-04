Remont torowiska na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i Dmowskiego

Z uwagi na prace remontowe tramwaje nie będą mogły kursować na trasie od skrzyżowania ulic Hetmańskiej i 28 Czerwca 1956 roku do skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Głogowskiej. W tym czasie tramwaje pojadą objazdem ulicami: 28 Czerwca 1956 r., Wierzbięcice i most Dworcowy, skąd "jedynka" i "siódemka" pojadą Głogowską do skrzyżowania z Hetmańską (i dalej stałą trasą), a "jedenastka" pojedzie w kierunku pętli Piątkowska.