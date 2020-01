ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ: Mieszkańcy gminy Miedzichowo znów będą mieli blisko do kina

Już wkrótce mieszkańcy gminy Miedzichowo będą mogli oglądać filmy także na dużym ekranie. W Bolewichach powstało małe kino społecznościowe. - Mamy wielkie plany - mówi Bogusława Wajman, koordynator-ka przedsięwzięcia.

Sala kinowa na 21 miejsc, wyposażona w profesjonalny sprzęt do projekcji filmów powstała w budynku centrum wiejskiego w Bolewicach. Wybór jest nieprzypadkowy. - Bolewice to największy ośrodek gminy Miedzichowo - wyjaśnia Bogusława Wajman, koordynująca tworzenie kina. - Wszystkie pozostałe 20 liczą od kilkunastu do kilkuset mieszkańców. Stąd decyzja, by kino powstało właśnie w Bolewicach. Adaptacja sali i wyposażenie mieszczącej się w budynku centrum wiejskiego kosztowało łącznie 345 tys. zł., z czego dotacja unijna w ramach WRPO 2014+ wyniosła 150 tysięcy złotych. Choć sala kinowa jest już gotowa, a nawet została dwa tygodnie temu oficjalnie otwarta - mieszkańcy będą musieli poczekać jeszcze trochę na pierwszy seans. - Obecnie jesteśmy na etapie odbiorów obiektu, musimy też sfinalizować umowę z siecią „Kino za rogiem”, które będzie dostarczało nam filmy - wyjaśnia Bogusława Wajman. - Jeszcze w te ferie, kończące się 9 lutego chcemy zaprosić pierwszą grupę dzieci. Pokażemy im kino, opowiemy o nim , może obejrzą jakąś bajkę. Wszystkie sprawy, które musimy jeszcze dopiąć chcemy zakończyć w lutym tak, by od marca rozpocząć regularną działalność.

3,7 mln złotych - to dofinansowanie do stworzenia w Wielkopolsce do końca roku kolejnych 26 kin w małych miejscowościach Ta to przede wszystkim seanse filmowe. Filmy dostarczane przez sieć „Kino za rogiem” docierają na ekran za pośrednictwem szybkich łączy internetowych. - Ani jakością kopii filmowych, ani standardem sali kina działające w naszej sieci nie ustępują kinom sieciowym - mówi Grzegorz Molewski, koordynator „Kina za rogiem” - Dodatkowym atutem są niskie ceny kopii oraz fakt, że my przyjmujemy na siebie wszelkie kwestie związane między innymi z opłatami do ZAiKS-u. Cała inicjatywa została pomyślana tak, by umożliwić mieszkańcom małych miejscowości uczestnictwo w kulturze, a kino społecznościowe było dla gminy przedsięwzięciem w najgorszym razie niskokosztowym, w najlepszym - przynosiło niewielki dochód. Jednak podstawowe jest upowszechnianie kultury i integracja społeczności - wyjaśnia.

Biblioteka filmowa „Kina za rogiem” to obecnie prawie 650 pozycji. Systematycznie ich przybywa. Oprócz filmów fabularnych są w niej także dokumenty czy seriale dla dzieci. Bogusława Wajman ma nadzieję, że kino przyciągnie mieszkańców atrakcyjną i różnorodną ofertą. - Chcemy, by seanse były zarówno w ciągu tygodnia, jak i w weekendy. Będą oczywiście seanse dla szkół, ale chcemy organizować też grupy zainteresowań dla dorosłych, pod kątem których będą dobierane filmy, a także prelekcje i wykłady. Przewidujemy możliwość realizacji seansów na życzenie, gdy zbierze się grupa mieszkańców, która zechce coś obejrzeć. Z czasem planujemy uruchomienie w tym budynku także kawiarenki. Wtedy moglibyśmy proponować np. uroczystości rodzinne z filmem. Ile będą kosztowały bilety? To nie jest jeszcze przesądzone. Wstępnie planuje się, by pełny bilet kosztował 8 zł, ulgowy 5 zł.- Kino w Bolewicach to 1/26 naszego projektu - mówi Tomasz Telesiński, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. - Kino w Bolewicach jest czwartym z kolei. Wcześniej zakończyły się inwestycje w Sompolnie, w Boguszychach w gminie Wierzbinek i w Opale-nicy. Kolejne 22 kina powstaną do końca roku.

Wartość całego projektu to ponad 6,8 mln zł. Dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ wyniesie łącznie 3, 74 mln zł.

