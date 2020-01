Zmieniamy Wielkopolskę. Pałac Lipskich w Lewkowie pięknieje! Będzie gotowy w 2021 roku

Powiat Ostrowski od lat walczył o remont Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lewkowie, który niestety popadał w ruinę... Ostatecznie Urząd Marszałkowski, jak właściciel obiektu, podjął się tego zadania! Teraz pałac Lipskich przechodzi prawdziwą metamorfozę i wraca jego dawny blask. Koszt generalnego remontu całego obiektu to 27 mln złotych! To jednak nie jest ostateczna kwota. Wykonawca wyjaśnia, że przed nimi wiele drobiazgów do wykończenia i to własnie one mogą rodzić dodatkowe wydatki. Projekt "Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie" jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Choć obecnie pałac to własność Urzędu Marszałkowskiego, Marszałek Marek Woźniak już teraz deklaruje, że ostatecznie zostanie on przekazany na ręce Starosty Ostrowskiego, by to jak "koszula bliższa ciału" mógł trzymać pieczę nad obiektem na co dzień. Marszałek dodał, że mógłby zrobić to jeszcze dziś, zdaje sobie jednak sprawę z tego, że Powiatu Ostrowskiego nie stać na nagłe, dodatkowe koszty związane z remontem obiektu w Lewkowie, i nie chce zrzucać takich wydatków na Starostę Ostrowskiego. Starosta Paweł Rajski, jako deklarowany przyszły zarządca pałacu, już teraz dogląda prac w Lewkowie.