ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ: Z ludźmi dla ludzi! Taka jest nowa strategia dla Wielkopolski

Prace nad nim trwały niemal dwa lata i przebiegały w niezwykle uspołecznionej formule. Odbyły się liczne konsultacje, w których mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i propozycje do tworzącego się dokumentu. W taki sposób wpłynęło 1300 projektów inwestycyjnych z całego województwa na kwotę ponad 46 mld zł, ale nie tylko! Równie aktywni byli ludzie młodzi (uczniowie i studenci), seniorzy, przedsiębiorcy czy przedstawiciele świata nauki… W sumie ponad 5 tys. osób (w różnej formule) wzięło udział w konsultacjach. Swoją cegiełkę dołożyli radni sejmikowi, którzy uczestniczyli w trzech warsztatach, zgłaszając ponad 80 uwag.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku została przyjęta podczas poniedziałkowej sesji. To najważniejszy dla samorządu województwa dokument planistyczny, który stanowi punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie Wielkopolski, w tym dla polityki przestrzennej województwa.

W taki sposób - to znaczy w oparciu o aktywny udział mieszkańców woj. wielkopolskiego , a nie zza biurka urzędnika - powstawała przyszła strategia. To był zwrot w stronę mieszkańców (konkretnych grup interesariuszy, liderów lokalnych), ale i przykład rzetelnego podejścia do planowania. Nie tylko dane statystyczne, ale przede wszystkim analiza oczekiwań mieszkańców stała u podstaw prac nad strategią.

Drzwi szerzej otwarte

Jak zatem mamy się rozwijać przez najbliższą dekadę? Przede wszystkim strategia przedstawia nowoczesną wizję Wielkopolski, jako regionu otwartego, który ma ambicje i chce być konkurencyjnym (w Polsce i Europie), ale z drugiej strony, nie zapomina o obszarach mniej rozwiniętych (peryferyjnych), które wciąż nadrabiają swoje opóźnienia.

Wielopolska za 10 lata ma być, więc: przodująca w kraju, licząca się w Europie, spójna, dostępna terytorialnie, silna nowoczesną gospodarką, zapewniająca bardzo dobre warunki życia i wypoczynku swoim mieszkańcom. Taki kierunek myślenia jest opisany w czterech celach strategicznych.