Zobacz, kiedy i gdzie wykonasz darmowe szczepienia przeciwko grypie. To oferta dla poznaniaków, ale i mieszkańców sąsiednich gmin!

Szczepienia skierowane są do osób, które ukończyły 25. rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 65 lat. Osoby, które znajdują się w grupie wiekowej 25-49 lat, mogą zaszczepić się tylko wtedy, gdy należą do grup ryzyka zachorowań na grypę wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz NIZP-PZH.

Kto należy do grupy ryzyka zachorowań na grypę?