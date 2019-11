58 restauracji i lokali wyróżniono w nowym Żółtym Przewodniku Gault&Millau 2020. Sprawdź, gdzie warto zjeść w stolicy Wielkopolski!

5 najlepszych restauracji w Poznaniu w Żółtym Przewodniku Gault&Millau 2020. Kliknij w galerię i sprawdź!

Charakterystyczny żółty Przewodnik Gault&Millau to jedna z dwóch prestiżowych francuskich serii wydawniczych (obok Michelina) recenzujących rynek gastronomiczny.Miejsca w przewodniku nie można sobie kupić. System ocen opiera się na punktach i czapkach, które przyznają specjalni inspektorzy. Restauracje, które znalazły się w żółtej książce, otrzymały co najmniej 10 na 20 możliwych punktów. Po przekroczeniu tej granicy lokale dostają dodatkowo od 1 do 5 czapek. Im więcej czapek, tym lepsza ocena profesjonalistów z Gault&Millau.W Poznaniu w 2020 roku prestiżowymi czapkami wyróżniono 34 restauracje! Trzy z nich otrzymały trzy czapki, kolejne dwie oznaczono dwiema. W Polsce w tym roku więcej restauracji nagrodzono tylko w Warszawie i Krakowie.[g]7441953;0[/g]Do tego 24 poznańskie lokale doceniono w kategorii pop (miejsca, które nie są restauracjami, a mimo tego cieszą znakomitymi smakami i atmosferą).Trzy lata temu w prestiżowym przewodniku Gault&Millau znalazło się 25 restauracji z Poznania. Dwa lata temu - 39. W 2018 roku już 60, a w tym - 58.

