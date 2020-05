Zoo Poznań otwiera się ponownie 19 czerwca. Nie dojedziesz tam jednak Maltanką, nie zobaczysz też niektórych zwierząt. Jakie zmiany czekają?

Pracownicy i dyrekcja poznańskiego zoo szykują się do ponownego otwarcia 19 czerwca. Przypomnijmy, że oba ogrody (Stare i Nowe Zoo) zostały zamknięte w połowie marca, gdy wprowadzono reżim sanitarno-epidemiologiczny w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

Teraz powoli wszystko wraca do normy. Od 19 czerwca znów będzie można zobaczyć zwierzęta pochodzące z najdalszych zakątków świata. Odwiedzających będą obowiązywały jednak dodatkowe obostrzenia. Nie tylko nie będą mogli karmić zwierząt, dotykać ich, co jest surowo wzbronione, ale także nie będą mogli dotykać poręczy, szyb, będą musieli mieć rękawiczki i maseczki, a do kursujących po zoo kolejek wsiądzie tylko połowa pasażerów.

- Bardzo nam przykro, że musimy wprowadzić ograniczenia, ale dobro zwiedzających, pracowników i zwierząt jest dla nas najważniejsze - mówi Małgorzata Chodyła, rzeczniczka zoo.