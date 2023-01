"To jest skandal". Internauta oburzony płatnym parkingiem przy szpitalu dziecięcym w Poznaniu. Do sieci trafiło nagranie Natalia Krawczyk

Nie tylko szpital przy ulicy Wrzoska za parkingi pobiera opłaty. Jest to powszechna praktyka w przypadku większości lecznic w Wielkopolsce.
Waldemar Wylegalski

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka powstało przy ul. Wrzoska w Poznaniu. To nowoczesny szpital pediatryczny, z pierwszym w Wielkopolsce Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym dla dzieci. Wokół niego znajduje się parking na 425 aut. Jest on jednak płatny, co przysparza kłopotów rodzicom małych pacjentów. W sieci pojawiło się nagranie, w którym autor porusza ten problem.