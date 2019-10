19-latka z Poznania pokonała śpiewaka operowego! Zosia Marcinkowska w kolejnym etapie The Voice of Poland

Zosia i Arnold z drużyny Margaret wystąpili w duecie z piosenką "Just the Two of Us" Grovera Washingtona Jr. i Billa Withersa. Ich interpretacja spodobała się jurorom. Jednak wyżej ocenili oni poznaniankę, argumentując to tym, że odnajduje się ona lepiej w repertuarze rozrywkowym niż Arnold Kłymkiw, który śpiewa operowo.

To właśnie Zosia Marcinkowska z Poznania wystąpi w kolejnym etapie The Voice of Poland. Zawodnicy zaśpiewają wtedy na żywo.

