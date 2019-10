20. Poznań Maraton 2019: Zmiany MPK, zamknięte ulice i utrudnienia w komunikacji [MAPA I TRASA MARATONU W POZNANIU]

Maraton w Poznaniu 2019: Zamknięte ulice, zmiany MPK i utrudnienia w komunikacji miejskiej [MAPA I TRASA 20. PKO POZNAŃ MARATON]

Ulice, którymi 20 października pobiegną uczestnicy maratonu, będą zamknięte od godz. 7.50 do 15.30. Natomiast już o godz. 5.00 z ruchu wyłączone zostaną odcinki ulic w okolicach Międzynarodowych Targów Poznańskich (Roosevelta, Bukowska i Grunwaldzka). Bieg rozpocznie się na ulicy Grunwaldzkiej o godz. 9.00 (10 minut wcześniej na trasę ruszą zawodnicy na wózkach).

20. PKO Poznań Maraton - które ulice będą zamknięte?

(start) Grunwaldzka do Malwowej, nawrót; Grunwaldzka do Bułgarskiej; Bułgarska do Polska/Dąbrowskiego; św. Wawrzyńca do Niestachowskiej; Niestachowska; Warmińska; Małopolska; park Sołacki; Małopolska; al. Wielkopolska; Nowowiejskiego; Solna; Solna/Małe Garbary; Estkowskiego; Wyszyńskiego; rondo Śródka; Warszawska do Krańcowej; Krańcowa; Malta (dookoła); Baraniaka; Dymka; Szwajcarska; Kurlandzka; Kurlandzka/Żegrze; w lewo w kierunku ronda Żegrze; Żegrze; rondo Żegrze; Hetmańska (do Arciszewskiego); Arciszewskiego; Ściegiennego; Taczanowskiego; Jugosłowiańska do Grunwaldzkiej; Grunwaldzka; plac Marka MTP (meta).

20. PKO Poznań Maraton - śluzy dla kierowców

Na trasie maratonu zlokalizowanych będzie 41 śluz dla kierowców. To dzięki nim będzie można przeciąć autem poszczególne odcinki biegu. Ruchem w tych miejscach sterować będzie policja lub pracownicy MPK.

Całkowite otwarcie ulic dla kierowców nastąpi po przebiegnięciu ostatniego uczestnika maratonu. Co najważniejsze, zawodników obowiązuje limit czasu - maraton muszą ukończyć w 6 godzin.