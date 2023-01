Avenida za kilka dni rozświetli się na różowo! Dlaczego? Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na ważny problem

Avenida solidaryzuje się podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Po raz kolejny Avenida Poznań okaże swoje wsparcie podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Galeria zostanie podświetlona na różowo w sobotę, 21 stycznia, od godziny 16:00.

W dniach od 15 do 21 stycznia trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Jego celem jest zwrócenie uwagi kobiet na to, jak ważna jest profilaktyka oraz regularne badania cytologiczne i ginekologiczne. Rak szyjki macicy to najczęściej występujący nowotwór u kobiet, jednak na wczesnym etapie wykrycia jest wyleczalny w ponad 99 proc. przypadków. Niewykryty, nieleczony często może prowadzić do śmierci, dlatego każda kobieta po 25 roku życia powinna regularnie wykonywać profilaktyczne badania cytologiczne, które są bezbolesne oraz niezwykle szybkie.