Basen Olimpia przy Taborowej w Poznaniu znów będzie działać? Chcą tego mieszkańcy Grunwaldu

Mieszkańcy Grunwaldu chcą ponownego uruchomienia pływalni Olimpia. Stworzyli petycję do prezydenta Poznania. Zbiórka podpisów trwa. Tymczasem status własności pływalni wciąż nie jest pewny. Ostatecznie ma ona trafić do miasta. Co planują urzędnicy?

Przypomnijmy, że basen Olimpia przy ul. Taborowej w Poznaniu nie działa od czerwca ubiegłego roku. Wtedy w obiekcie wyłączony został prąd. Wszystko z powodu zaległości w rachunkach dawnego dzierżawcy - T. S. Olimpia, które zajmowało się obiektem od 1997 roku. Jego właścicielem była i nadal jest policja. W ostatnim roku obiekt trafił pod zarządzanie Centrum Usług Logistycznych, czyli firmy związanej z policją. W Poznaniu zajmuje się ona jeszcze choćby położonym obok basenu - hotelem Olimpia. W budynku pływalni nadal funkcjonują dziś - mały basen i akademia judo. Obecnie trwają prace nad przekazaniem obiektu miastu. Czytaj też: Jeden z poznańskich basenów zamknięty. Policja wypowiedziała umowę. Dlaczego? Basen przy Taborowej wznowi działanie? W międzyczasie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2020 pojawił się projekt Justyny Klak-Nowakowej, radnej z Rady Osiedla Grunwald - Południe, zakładający ponowne uruchomienie dużego basenu. Został jednak odrzucony. - Projekt miał być ogólnomiejski i kosztować 1,2 mln zł. W momencie jego złożenia nadal trwały jednak prace przekazania obiektu w zarządzenie miastu i nie zakończyły się w wymaganym czasie. Pomysł nie trafił więc do PBO - wspomina Klak-Nowakowa. Budynek pływalni oficjalnie ma przekazać miastu wojewoda wielkopolski. Szymon Prymas, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, potwierdza, że miasto stara się o pozyskanie nieruchomości, dziś własności Skarbu Państwa. Wojewoda wyraził wstępną zgodę i kompletowane są dokumenty. Urzędnicy mają nadzieję, że przejęcie budynku odbędzie się do końca roku. Później zarządzać ma nim POSiR. Zobacz: Poznań: Basen przy ul. Taborowej już działa. Niestety, tylko mały Justyna Klak-Nowakowa tłumaczy, że radni byli już na spotkaniach m. in. z przedstawicielami wojewody i Jędrzejem Solarskim, zastępcą prezydenta Poznania. Liczyli na zapewnienie, że funkcja basenu zostanie w budynku utrzymana i że będą się musiały odbyć konsultacje z mieszkańcami. Zobacz galerię (4 zdjęcia) - Z tego powodu stworzyliśmy też petycję. Chcemy pokazać ilu osobom zależy na utrzymaniu basenu w tym miejscu. Obecnie 50 tys. mieszkańców Grunwaldu, a także mieszkańcy sąsiednich osiedli nie mają dostępu do takiej formy rekreacji - wyjaśnia Klak-Nowakowa. Petycję można podpisać tutaj: Petycja do Prezydenta Poznania ws. ponownego uruchomienia pływalni Olimpia I dodaje: - Mieszkańcy są żywotnie zainteresowani, by basen znów funkcjonował. Woda jest czymś magicznym - jednoczy na wielu płaszczyznach. Z pływalni korzystali zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy. Była miejscem integracji. Na razie pod petycją udało się zebrać około 700 podpisów (na listach papierowych i przez internet). Jednak jej powstanie nie było szeroko ogłaszane, a kampania informacyjna ma dopiero ruszyć. Ww wtorek nad poparciem petycji głosowali osiedlowi radni. Mają się też wystosować prośbę do sąsiednich rad osiedli, by wspólnie walczyć o uruchomienie pływalni. Tym bardziej, że budowa nowej, np. w parku Kasprowicza nie rozpocznie się w najbliższym czasie. - To byłoby bezzasadne. Czekać kolejne lata na budowę nowego obiektu, podczas gdy jeden już stoi i wystarczą o wiele mniejsze pieniądze, by znowu służył mieszkańcom - podkreśla Klak-Nowakowa. Co dalej z basenem Olimpia? Z kolei Filip Borowiak, rzecznik POSiR tłumaczy, że obecnie trwa sprawdzanie stanu technicznego nieruchomości. Ekspertyza ma określić, jak może być użytkowana. - O ewentualnych dalszych działaniach może być mowa po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta - podsumowuje Borowiak. Czytaj: Poznań: Kto przejmie dawny basen Olimpii przy ul. Taborowej? zobacz galerię (4 zdjęcia) Basen Olimpia przy Taborowej w Poznaniu znów będzie działać?... zobacz galerię (4 zdjęcia)