Black Friday 2019 przypada na 29 listopada. Z okazji czarnego piątku właściciele sklepów i producenci różnych marek przygotowali specjalne zniżki, promocje, rabaty i wyprzedaże dla klientów. Jakie promocje i zniżki w Black Friday czekają na klientów takich sklepów jak: Zara, Reserved, H&M, Wittchen, CCC, Deichmann, Bonprix, Vistula, Intimissimi i Yes. Sprawdź, co i gdzie można kupić taniej w czarny piątek. Skąd w Polsce wzięła się tradycja Black Friday i czy promocje w naszym kraju są korzystne?

Black Friday: promocje, zniżki, wyprzedaże. Skąd się wziął czarny piątek?

Kiedy jest Black Friday 2019? Terminy

Black Friday 2019: Zara - PROMOCJE, ZNIŻKI, RABATY, WYPRZEDAŻE

Black Friday 2019: Reserved - WYPRZEDŻE, ZNIŻKI, PROMOCJE, RABATY

Promocje obejmą sporą część produktów Reserved z ostatniej kolekcji. Z okazji Black Friday 2019 w okazyjnej cenie będzie można kupić sukienki, płaszcze, kurtki, spodnie czy akcesoria takie jak torebki czy biżuteria

Black Friday 2019: H&M - PROMOCJE, ZNIŻKI, RABATY

Black Friday 2019: Wittchen - ZNIŻKI, PROMOCJE, WYPRZEDAŻE, RABATY

Black Friday 2019: Intimissimi - PROMOCJE, ZNIŻKI, RABATY

Black Friday 2019: Yes - ZNIŻKI, PROMOCJE, RABATY

Black Friday 2019: CCC - WYPRZEDAŻE, ZNIŻKI, RABATY

Black Friday 2019: Deichmann - ZNIŻKI, WYPRZEDAŻE, PROMOCJE

Black Friday 2019: Vistula - WYPRZEDAŻE, ZNIŻKI, RABATY

Black Friday 2019: Bonprix - ZNIŻKI, RABATY, PROMOCJE, WYPRZEDAŻE

Tradycja Black Friday wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W piątek po Święcie Dziękczynienia właściciele sklepów szykują dla klientów specjalne zniżki sięgające często kilkudziesięciu procent. Jest to najbardziej dochodowy dzień dla sprzedawców w ciągu całego roku. W Polsce zwyczaj organizowania wyprzedaży z okazji czarnego piątku pojawił się kilka lat temu.W tym roku czarny piątek przypada w piątek, 29 listopada. Tego dnia zniżki dla swoich klientów szykują m.in. właściciele sklepów odzieżowych. Wielu sprzedawców decyduje się przedłużyć promocje na kolejne dwa dni w ramach. W tym roku czarny weekend to także sobota, 30 listopada i niedziela, 1 grudnia. W okolicach amerykańskiego Święta Dziękczynienia wypada również, czyli pierwszy poniedziałek po święcie. Tego dnia wyprzedaże i promocje oferowane są przez sklepy internetowe. W tym roku Cyber Monday wypada w poniedziałek, 2 grudnia.W Zarze Black Friday trwa cały tydzień. Zniżkami sięgającymi do nawet 50 procent objęte będą setki ubrań i akcesoriów z kolekcji jesień-zima 2019 dostępne w sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej. Wśród nich znajdą się swetry, płaszcze, kurtki, spodnie, sukienki, a także buty i torebki.Wszystkie produkty dostępne w sklepach można znaleźć również na stronie internetowej Zary.Reserved jak co roku przygotowuje dla swoich klientów zniżki sięgające kilkudziesięciu procent. Przecenione zostaną zarówno ubrania i akcesoria dostępne w sklepach stacjonarnych jak i te dostępne na stronie internetowej. W poprzednich latach kupując w Reserved dwie rzeczy, na tańszą z nich otrzymywaliśmy 50 proc. rabatu. Promocje z Black Friday rozszerzone były na cały weekend, można się więc spodziewać trzydniowych promocji również i w tym roku.Dokładne informacje na temat zniżek na Black Friday będą znane najprawdopodobniej na tydzień przed czarnym piątkiem.Szwedzki koncern H&M już od kilku lat wprowadza z okazji Black Friday zniżki sięgające minus 60 procent. Objęte są nimi setki produktów zarówno w sklepach stacjonarnych jak i dostępne online. Jeśli decydujemy się na zakup ubrań i akcesoriów przez aplikację lub stronę internetową warto się pospieszyć. Przecenione produkty szczególnie w popularnych rozmiarach znikają bardzo szybko.Zniżkami objęte będą ubrania i akcesoria, a także przedmioty takie jak pościele, kubki, sztućce czy dekoracje z H&M Home.W ubiegłym roku marka Wittchen przygotowała z okazji Black Friday trzydniową zniżkę sięgającą nawet 70 proc. Również w tym roku można się spodziewać takich zniżek. Promocje z okazji czarnego piątku dotyczą zarówno skórzanych torebek ze skóry naturalnej lub ekologicznej, walizek, butów, portfeli, organizerów czy toreb na laptopy, a także dodatków takich jak czapki czy rękawiczki.Zniżki na Black Friday dostępne będą w salonach Wittchen, w outlecie oraz na stronie internetowej.Na zniżki z okazji Black Friaday zdecydowali się również właściciele sklepów z bielizną. Do tej pory zniżki oferowane przez markę Intimissimi w Black Friday, Black Weekend i Cyber Monday sięgały 20 procent. Jeśli promocja się powtórzy, rabatem zostaną objęte wybrane biustonosze, majtki, piżamy, rajstopy, legginsy i inne akcesoria.Warto wykorzystać promocje z Black Friday na zakup prezentów na święta Bożego Narodzenia i z okazji walentynek.Czarny piątek jest dobrą okazją do tańszych zakupów u jubilerów. Marka Yes w ubiegłym roku świętowanie zaczęła dwa tygodnie wcześniej wyprzedażą „Niedługo Black Friday”. Można spodziewać się, że w tym roku zdecyduje się powtórzyć tę akcję, dzięki czemu wyjątkowe oferty pojawią się w sklepie około 19 listopada.Black Friday przedłużony będzie na cały Black Weekend. Marka Yes bierze też udział w wyprzedażach z okazji Cyber Monday, na ten dzień przygotowywana jest kolejna oferta.Black Week w CCC rozpocznie się prawdopodobnie już w poniedziałek, 25 listopada. Przez cały tydzień klienci będą mogli skorzystać z 20 procent zniżki na cały asortyment z wyjątkiem produktów już przecenionych. Wśród przecenionych artykułów znajdą się buty takich marek jak Lasocki, Gino Rossi, Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Crocs, Skechers, Clara Barson, Lanetti, Sprandi, Bassano, DeeZee, INBLU i wiele więcej. Obniżki obejmą również torebki i inne akcesoria takie jak czapki, szaliki, chusty, rękawiczki, paski, skarpetki, jak i produkty do pielęgnacji butów.W ubiegłym roku czarny piątek w Deichmannie trwał cały weekend, tak samo będzie w tym roku. Promocje wystartują w piątek, 29 listopada tuż po północy. Na klientów sklepów stacjonarnych oraz klientów korzystających z aplikacji i strony internetowej będą czekały zniżki od minus 20 do nawet minus 50 procent. Największymi obniżkami objęte zostaną starsze produkty. Na rozmiar zniżki ma również wpływ to czy jesteśmy uczestnikami programu i czy posiadamy kartę Deichmann Plus.Wśród produktów, których będą dotyczyły promocje znajdzie się obuwie damskie, męskie, dziecięce i sportowe.Vistula wyprzedaże z okazji Black Friday z reguły rozpoczyna już kilka dni wcześniej. Prawdopodobnie promocje będą trwały od wtorku, 26 listopada aż do poniedziałku, 2 grudnia. Podczas tegorocznego czarnego piątku klienci marki Vistula mogą spodziewać się rabatów sięgających minus 50 czy nawet minus 70 procent. W promocyjnej cenie będzie można nabyć m.in. garnitury, marynarki, kamizelki, muszki, krawaty, poszetki, spinki, szale, płaszcze oraz buty.Jeśli decydujemy się na zamówienie przez internet możemy skorzystać z darmowej dostawy. Ta opcja dostępna jest dla wszystkich zamówień o wartości 250 zł lub wyższej.W tym roku promocje w Bonprix z okazji Black Friday wystartują tuż po północy w piątek, 29 listopada. Oferta obowiązuje jedynie do końca dnia, dlatego warto się pospieszyć. Z okazji czarnego piątku sklep oferuje 20 procent zniżki na produkty z wszystkich kategorii. Promocja obejmie zarówno odzież jak i obuwie, torebki, pościele czy akcesoria kuchenne.

