Brakuje aż 18 milionów złotych na budowę wiaduktów w Strzeszynie. Prezydent Jacek Jaśkowiak: My te pieniądze znajdziemy!

- dodała radna miasta.

Prezydent Poznania zarzekał się, że znajdzie pieniądze na budowę wiaduktów, którą uznaję za jeden z priorytetów.

- Nawet jeżeli brakuje nam teraz na ten projekt 18 milionów złotych, to my te pieniądze znajdziemy. To jest tak ważna inwestycja dla wszystkich mieszkańców Strzeszyna, że mogę powiedzieć już dzisiaj, że dotrzymam tego słowa