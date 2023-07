Byli piłkarze Lecha Poznań w głównych rolach podczas sparingów. Dawid Kownacki strzela, Jan Bednarek... przeprasza kibica

Dawid Kownacki powrócił do Bundesligi. Były napastnik Lecha Poznań, który w 2022 roku przyczynił się do zdobycia przez Kolejorza tytułu mistrza Polski, jeszcze przed końcem zeszłego sezonu zmienił klubowe barwy. Były piłkarz Fortuny Dusseldorf od nowego sezonu będzie bronił barw Werderu Brema. Ekipa z północy Niemiec ma za sobą dwa mecze sparingowe. W pierwszym pokonali Drochtersen/Assel 2:1. "Kownaś" pojawił się wówczas na liście strzelców, dwie minuty po wejściu na boisko. W niedzielę bremeńczycy mierzyli się VfB Oldenburg, z którym wygrali 3:1. Kownacki po raz kolejny zapisał się na listę strzelców, udowadniając, że w nowej drużynie czuje się coraz lepiej.

Bednarek trafia kibica piłką i... daje mu swoją koszulkę

W minioną sobotę swój mecz rozegrał także Jan Bednarek. Jego Souhampton, które spadło na zaplecze Premier League, wybrało się do Turcji na spotkanie z Goztepe (1:1). Bednarek przebywał na boisku od 61. minuty. Jeśli chodzi o przebieg spotkania, to reprezentant Polski nie wyróżnił się niczym nadzwyczajnym.

Jednak w jednej z akcji, po jego wybiciu za linię autową, futbolówka uderzyła prosto w głowę jednego z tureckich kibiców. Bednarek, który przebywał na boisku z kapitańską opaską, nie przeszedł obojętnie wobec całego zdarzenia. Polak natychmiast podbiegł do "trafionego" fana i go przeprosił, wzywając jednocześnie służby medyczne. Po zakończonym spotkaniu Bednarek jeszcze raz podszedł do kibica, aby go przeprosić oraz wręczyć mu koszulkę.