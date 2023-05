Ceny paliw idą w dół. Analitycy prognozują przełamanie bariery 6 zł za litr diesla na niektórych stacjach. Gdzie będzie taniej?

W rozmowie z PAP analityk portalu e-petrol.pl Jakub Bogucki ocenił, że psychologiczna bariera 6 zł za litr oleju napędowego na stacjach może zostać przełamana.

"Nie jestem w stanie jeszcze stwierdzić, jaki to będzie procent stacji. Na pewno te najniższe ceny to domena szczególnych typów stacji, np. marketowych, czy też szczególnie walczących o klienta. Decyzja o poziomie cen zależy od typu stacji nawet w ramach jednego brandu - czy to jest stacja franczyzowa, czy to jest stacja własna" - zaznaczył.