Ciekawostka historyczna: 10 grudnia 1945 roku przyszedł na świat Marek Grechuta

Piwnice krakowskiego hotelu „Pod Różą” były w latach 80. miejscem stałych występów Grechuty. Był on gospodarzem tych lochów i publiczność kojarzyła je przede wszystkim z magią jego osobowości. Gdy byłem licealistą, chodziłem właśnie „Pod Różę” na recitale Marka Grechuty. Coraz bardziej nim zafascynowany, coraz bardziej w niego zapatrzony, zacząłem tworzyć pierwsze kompozycje i pisać teksty. Mówiąc krótko – ruszyłem jego śladem. Zatem moja podróż zaczęła się właśnie „Pod Różą”. Potem trafiłem do innej piwnicy, z którą Marek Grechuta był również związany: do „Piwnicy Pod Baranami” i tam go poznałem, a może raczej to on zechciał poznać mnie. Było mi też dane śpiewać z nim na scenie; także za Oceanem. Kiedyś wpisał mi do autorskiego tomiku poezji dedykację: Grzegorzowi – na pamiątkę wspólnych podróży.